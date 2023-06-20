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В Кызыле жестоко убили молодую девушку, проходившую стажировку в аппарате сенатора Дины Оюн

0:59
Происшествия

Убитая в центре Кызыла девушка проходила стажировку в аппарате сенатора от Тывы Дины Оюн. Об этом сообщила сама сенатор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Погибшая Долума Ондар погибла после нападения. В 2023 году она окончила Тувинский государственный университет и успешно защитила диплом. Девушка начала стажироваться в аппарате помощников сенатора Оюн.

На неё совершил нападение психически больной мужчина. Политик выразила соболезнование родным и близким погибшей.

Напомним, 20 июня, 36-летний житель города Ак-Довурака совершил нападение с ножом на 24-летнюю Ондар на площади Арата. От полученных ранений она скончалась.

По предварительным данным, злоумышленник хотел напасть на другую девушку, но перепутал погибшую с ней. Мужчина был задержан.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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