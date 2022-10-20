Жительницы Абакана и Тывы отдали якобы таксисту 32 тысячи рублей

Мошенник украл у жительниц Абакана и Тывы 32 тысячи рублей. Злоумышленник зарегистрировался на специальном сайте и притворился таксистом. Мужчина пообещал довезти женщин до Кызыла.

Как написали в newkhakasiya.online, полицейские задержали предполагаемого преступника в Хакасии. По информации правоохранителей, 20-летний парень не признал вину. Возбуждено два уголовных дела. Мошенник может получить шесть лет тюрьмы.