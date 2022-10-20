Мошенник украл у жительниц Абакана и Тывы 32 тысячи рублей. Злоумышленник зарегистрировался на специальном сайте и притворился таксистом. Мужчина пообещал довезти женщин до Кызыла.
Как написали в newkhakasiya.online, полицейские задержали предполагаемого преступника в Хакасии. По информации правоохранителей, 20-летний парень не признал вину. Возбуждено два уголовных дела. Мошенник может получить шесть лет тюрьмы.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.