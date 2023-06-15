Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что киевский режим пытался его убить

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Временно исполняющий обязанности губернатора (Врио) Херсонской области Владимир Сальдо в своём сообщении в Telegram-канале рассказал, что на него была совершена попытка убийства со стороны киевского режима в прошлую пятницу.

Фото: Кубанские новости

По его словам, киевский режим выпустил более десяти высокоточных ракет английского производства по предполагаемым местам его нахождения в Херсонской области. В результате обстрелов пострадали мирные жители.

Губернатор высказывает обеспокоенность и осуждает главарей киевского режима, подчеркивая их нацистский и враждебный народу характер, особенно в свете разрушения и сожжения пунктов временного размещения эвакуированных граждан в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

Сальдо обвиняет в своём покушении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова и президента Владимира Зеленского. По мнению губернатора, именно они открыла охоту на него.

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