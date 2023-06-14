Жители Омска пожаловались на режим НМУ: "Этот город — кладбище"

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В Омске второй день подряд объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Как подчеркнули журналисты, синоптики призвали не открывать окна и не выходить на улицу до 10:00.

Фото: pixabay.com

По информации gorod55.ru, опасные примеси оседали в населённом пункте из-за отсутствия ветра. Местные жители негативно восприняли предупреждения, отметили в СМИ.

"Нет уже никакой надежды, этот город — кладбище. Хоть я и очень люблю Омск, но за последние лет семь уничтожен воздух полностью", — написал пользователь соцсетей.

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