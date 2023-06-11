Абакан вошёл в ТОП российских городов с самым грязным воздухом

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия

Абакан занял седьмую строчку в рейтинге российских городов с самым грязным воздухом. Как сообщает информационный портал newkhakasiya.online, в первую очередь это связано с аномальной жарой и активизации режима "черного неба" на территории Республики Хакасия.

Фото: 19rusinfo.ru

Отмечается, что индекс качества воздуха достигает 62 баллов, что, однако, не сравнится с лидирующими городами из списка: Звенигородом (129 баллов) и Минусинском (93 балла).

Экологи Республики Хакасия сообщают, что ситуацию можно исправить, если жители региона будут соблюдаться все необходимые меры для поддержания чистого воздуха. На данный момент положение не так критично: содержание мелкодисперсной пыли РМ2,5 в Абакане составило 20 мкг/м3. Для других городов России показатели до 35 мкг/м3 считаются в пределах нормы.

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