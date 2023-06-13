В МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили о возгорании колонны для переработки дизельного топлива на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
По данным ведомства, пожар зафиксировали на площади 20 квадратных метров. К этому часу его удалось локализовать. Оперативный штаб Кубани также проинформировал о возгорании установки, предназначенной для сжигания избыточного газа. Предварительно, угроза дальнейшего распространения огня отсутствует, пострадавших нет.
Конкретные обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки. Пожар тушил 131 спасатель. Кроме того, было задействовано 26 единиц спецтехники.
В конце мая ударные беспилотники атаковали Ильский НПЗ. Все дроны со взрывчаткой успешно нейтрализовали.
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