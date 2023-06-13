В Краснодарском крае вспыхнул сильный пожар на территории НПЗ

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили о возгорании колонны для переработки дизельного топлива на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Фото: МЧС России

По данным ведомства, пожар зафиксировали на площади 20 квадратных метров. К этому часу его удалось локализовать. Оперативный штаб Кубани также проинформировал о возгорании установки, предназначенной для сжигания избыточного газа. Предварительно, угроза дальнейшего распространения огня отсутствует, пострадавших нет.

Конкретные обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки. Пожар тушил 131 спасатель. Кроме того, было задействовано 26 единиц спецтехники.

В конце мая ударные беспилотники атаковали Ильский НПЗ. Все дроны со взрывчаткой успешно нейтрализовали.