Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на Ильский НПЗ

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Ударные дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в 30 км от Краснодара, сообщил оперативный штаб региона.

Фото: https://root-nation.com/

Нападение произошло около 02-00 ночи 28 мая, уточнили в ведомстве. Там добавили, что все дроны, вооружённые взрывчаткой, удалось успешно нейтрализовать.

"Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода", — гласит сообщение оперштаба.

В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне с помощью БПЛА неприятель пытался повредить нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, обслуживающую нефтепровод "Дружба", но также безуспешно.

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