Ударные дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в 30 км от Краснодара, сообщил оперативный штаб региона.
Нападение произошло около 02-00 ночи 28 мая, уточнили в ведомстве. Там добавили, что все дроны, вооружённые взрывчаткой, удалось успешно нейтрализовать.
"Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода", — гласит сообщение оперштаба.
В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне с помощью БПЛА неприятель пытался повредить нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, обслуживающую нефтепровод "Дружба", но также безуспешно.
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