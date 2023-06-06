Возле аммиакопровода Тольятти — Одесса, который расположен в Купянском районе Харьковской области, прогремела серия взрывов: глава региональной военной администрации Олег Синегубов проинформировал о шести мощных вспышках.
"По состоянию на данный момент, аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая".
К текущему моменту планируется работа по ликвидации недавней разгерметизации аммиакопровода.
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