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Прогремели шесть взрывов возле аммиакопровода Тольятти — Одесса

0:28
Происшествия

Возле аммиакопровода Тольятти — Одесса, который расположен в Купянском районе Харьковской области, прогремела серия взрывов: глава региональной военной администрации Олег Синегубов проинформировал о шести мощных вспышках.

Прогремели шесть взрывов возле аммиакопровода Тольятти — Одесса
Фото: vm.ru

"По состоянию на данный момент, аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая".

К текущему моменту планируется работа по ликвидации недавней разгерметизации аммиакопровода.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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