Глава администрации прокомментировал ситуацию в подтопленной Новой Каховке

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Владимир Леонтьев, руководитель администрации Новокаховского городского округа, сообщил о спаде уровня воды в 40 затопленных поселениях, назвав ситуацию в городе контролируемой.

Фото: РБК

"Вода немного из города ушла, совсем немного".

Отмечается, что вода ушла "буквально на один-два сантиметра".

Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.

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