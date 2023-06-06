Владимир Леонтьев, руководитель администрации Новокаховского городского округа, сообщил о спаде уровня воды в 40 затопленных поселениях, назвав ситуацию в городе контролируемой.
"Вода немного из города ушла, совсем немного".
Отмечается, что вода ушла "буквально на один-два сантиметра".
Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.
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