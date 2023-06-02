В Министерстве природы Карелии сообщили об увеличении количества аварий с участием диких животных на трассах республики.
По данным karelinform.ru, только за прошедшие семь дней на автодорогах погибли девять лосей. Отмечается, что диких животных видели на территории Олонецкого, Кондопожского, Прионежского, Лахденпохского районов, а также в Петрозаводске и Костомукше.
Обитатели леса часто появляются на трассе в промежутке с 23:00 до 03:00.
Представители Минприроды считают, что животные покидают лесные массивы из-за появления комаров и клещей. Они призвали автомобилистов сохранять осторожность во время движения.
Ранее биолог Павел Глазков порекомендовал не приближаться к лосю в случае встречи с ним в лесу.
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