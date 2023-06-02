В Карелии растёт количество аварий с участием диких животных

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Министерстве природы Карелии сообщили об увеличении количества аварий с участием диких животных на трассах республики.

Фото: pixels

По данным karelinform.ru, только за прошедшие семь дней на автодорогах погибли девять лосей. Отмечается, что диких животных видели на территории Олонецкого, Кондопожского, Прионежского, Лахденпохского районов, а также в Петрозаводске и Костомукше.

Обитатели леса часто появляются на трассе в промежутке с 23:00 до 03:00.

Представители Минприроды считают, что животные покидают лесные массивы из-за появления комаров и клещей. Они призвали автомобилистов сохранять осторожность во время движения.

Ранее биолог Павел Глазков порекомендовал не приближаться к лосю в случае встречи с ним в лесу.