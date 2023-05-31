Жилой дом разрушается в Нижнем Новгороде

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На улице Космонавта Комарова в Нижнем Новгороде произошел инцидент: потолок в одной из квартир двухэтажного дома обрушился. Сообщается, что натяжное покрытие остановило обломки, иначе хозяин помещения мог бы пострадать.

Фото: newsnn.ru

Данный дом находится в плачевном состоянии. Потолок осыпается, протекают трубы, в помещениях появилась плесень. Жители уверяют, что власти не признают здание аварийным, хотя оно представляет опасность для проживающих.

Мужчина, столкнувшийся с обрушением потолка, сразу же сообщил о происшествии в домоуправляющую компанию. Однако ответа он не получил. После повторного обращения коммунальные службы всё же явились на место происшествия. Они разрезали натяжной потолок, чтобы оценить масштабы происшедшего. Однако, как сообщает newsnn.ru, представители коммунальных служб не приступили к его восстановлению.

Кроме того, аналогичная ситуация произошла и в соседней квартире, где обрушилась крыша. Жильцы вынуждены подпирать её деревянной палкой.

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