В доме 1879 года в Петербурге обрушился потолок

В одной из верхних квартир дома №21 по улице Достоевского в Петербурге обрушился потолок. Здание было построено 1879 года.

Как сообщает 78.ru, обрушение вызвано тем, что собственник квартиры затеял несогласованный ремонт. Он снёс перекрытия между квартирой и чердаком.

В результате обрушения никто не пострадал.

На место ЧП выехали сотрудники Жилкомсервиса № 2.

Также должны прибыть представители Жилкомитета и владелец квартиры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.