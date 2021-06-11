В одной из верхних квартир дома №21 по улице Достоевского в Петербурге обрушился потолок. Здание было построено 1879 года.
Как сообщает 78.ru, обрушение вызвано тем, что собственник квартиры затеял несогласованный ремонт. Он снёс перекрытия между квартирой и чердаком.
В результате обрушения никто не пострадал.
На место ЧП выехали сотрудники Жилкомсервиса № 2.
Также должны прибыть представители Жилкомитета и владелец квартиры.
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