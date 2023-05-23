Shot: выпускник из Волгоградской области ударил ножом одноклассницу из-за безответной любви

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Выпускник Гриша, который пытался зарезать одноклассницу на линейке в школе посёлке Иловля Волгоградской области, был в неё безответно влюблён. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Fotodom. ru

По данным издания, он пронёс складной нож длиной около 23-х сантиметров на последний звонок в носке. В разгар мероприятия он достал его и набросился на стоявшую впереди девочку, схватил её за волосы и попытался перерезать горло.

Авторы канала, со ссылкой на ребят из его класса, пишут, что мальчик был тихим и необщительным, учился нормально — на тройки и четвёрки. Одноклассница Лера ему нравилась, однако он боялся к ней подойти и признаться в своих чувствах. Друзья говорили, что ему ничего не светит, на что он отвечал: "Ну посмотрим".

Как сообщалось, выпускника доставили в полицию, где с ним работают психологи, свой мотив он объяснить пока не может. Девочка осталась жива и уже дома.

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