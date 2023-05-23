Российские следователи возбудили уголовное дело по шести статьям после нападения диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на населённые пункты Белгородской области.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ, представители ВСУ обвиняются в организации теракта, посягательстве на жизнь правоохранителей, покушении на убийство, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Отмечается, что украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского района Белгородской области в понедельник, 22 мая.
"Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись миномётному и артиллерийскому обстрелам", — прокомментировали в Следкоме.
В ведомстве также добавили, что в результате теракта пострадали несколько жителей региона. СК РФ запустил дополнительную проверку для выяснения подробностей случившегося и установления личностей диверсантов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении режима контртеррористической операции в регионе.
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