СК РФ завёл уголовное дело по шести статьям после нападения ВСУ на Белгородскую область

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские следователи возбудили уголовное дело по шести статьям после нападения диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на населённые пункты Белгородской области.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, представители ВСУ обвиняются в организации теракта, посягательстве на жизнь правоохранителей, покушении на убийство, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Отмечается, что украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского района Белгородской области в понедельник, 22 мая.

"Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись миномётному и артиллерийскому обстрелам", — прокомментировали в Следкоме.

В ведомстве также добавили, что в результате теракта пострадали несколько жителей региона. СК РФ запустил дополнительную проверку для выяснения подробностей случившегося и установления личностей диверсантов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении режима контртеррористической операции в регионе.