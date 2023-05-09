Российские журналисты заявили, что на территории подмосковного детского сада обнаружен квадрокоптер.
Об инциденте, который произошёл в посёлке Быково, рассказали в "МК". Охранник детского сада "Петушок" сообщил о БПЛА полицейским в субботу, шестого мая. Размер серого дрона составил 10х30. По данным СМИ, никто не пострадал, повреждения не зафиксированы.
В издании добавили, что квадрокоптер нельзя было назвать опасным. Правоохранители разыскивают человека, который запустил БПЛА, подчеркнули журналисты.
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