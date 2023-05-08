Роман Старовойт: из детсада в курском поселке Тёткино вынесли неразорвавшийся снаряд

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На территории одного из детских садов посёлка Теткино, расположенного в Курской области, попавшего накануне под массированный обстрел со стороны боевиков ВСУ, обнаружен неразорвавшийся снаряд. Из сообщения, опубликованного в Telegram-канале губернатора региона Романа Старовойта, следует, что боеприпас из дошкольного учреждения уже вынесен.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Напомним, об обстреле Тёткино Старовойт проинформировал вечером в минувшее воскресенье. Местная власть зафиксировала в общей сложности 10 «прилётов».