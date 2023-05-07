Трагедия в Перу: не менее 27 человек погибли при пожаре на золотодобывающей шахте

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Не менее 27 человек стали жертвами чрезвычайного происшествия, случившегося на золотодобывающем предприятии в регионе Арекипа в южной части Перу. По информации местных властей, трагедия произошла минувшей ночью на шахте "Эсперанса 1".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Владелец предприятия проинформировал правоохранительные органы о том, люди погибли вследствие удушья. По предварительной информации, ЧП случилось из-за короткого замыкания, пишет РИА Новости.

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