На кузбасской шахте "Ерунаковская-8" произошёл пожар. Эвакуировать удалось 132 горняка. Под землёй оставались 111 человек.
Пожар случился в вентиляционном штреке, по предварительной версии, из-за возгорания химического реагента. Очаг пожара сумели оперативно локализовать.
В ноябре прошлого года из-за ЧП на шахте "Листвяжной" случилась трагедия, в результате которой пострадали 90 человек.
По информации издания prmira.ru, работы на шахте приостановлены, а эвакуированные шахтёры не пострадали. Угрозы жизни и здоровью сотрудникам шахты нет.
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