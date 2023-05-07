Обрушение карусели в Оренбурге: подробности о пострадавших

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в результате ЧП с обрушением карусели "Цепочка" в оренбургском парке, который открыли раньше срока.

Фото: СК РФ

По предварительной информации, причиной инцидента стал сбой в работе гидравлической системы. Между тем, оренбуржцы предъявляют обвинения администрации парка, не уследившей за техническим состоянием аттракциона, пишет "ЦарьГрад".

В больнице находятся сейчас 11 пострадавших: шестеро взрослых и пятеро детей. Состояние 10-летнего ребёнка и 27-летней женщины медики оценивают как крайне тяжёлое.

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