Стали известны подробности о состоянии пострадавших в результате ЧП с обрушением карусели "Цепочка" в оренбургском парке, который открыли раньше срока.
По предварительной информации, причиной инцидента стал сбой в работе гидравлической системы. Между тем, оренбуржцы предъявляют обвинения администрации парка, не уследившей за техническим состоянием аттракциона, пишет "ЦарьГрад".
В больнице находятся сейчас 11 пострадавших: шестеро взрослых и пятеро детей. Состояние 10-летнего ребёнка и 27-летней женщины медики оценивают как крайне тяжёлое.
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