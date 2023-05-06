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Baza: При покушении на Прилепина погиб боец из ЛНР Александр Шубин

0:52
Происшествия

Писателю Захару Прилепину удалось избежать смерти, но погиб его водитель, ранее служивший в ЛНР.

Baza: При покушении на Прилепина погиб боец из ЛНР Александр Шубин
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

При покушении на сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захара Прилепина скончался 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин.

С 2014 года Шубин (известный под позывным "Злой") служил в батальоне Захара Прилепина. В 2018 Шубин переехал в Нижегородскую область, где проживает литератор с семьёй.

Telegram-канал Baza сообщает, что предположительно взрывчатку в автомобиль писателя могли подложить ночью, когда автомобиль был припаркован у дома.

Отмечается, что взрыв был направлен в сторону водительского сиденья.

Ранее сообщалось, что спасло Прилепина от смерти.

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Взорван автомобиль с Захаром Прилепиным
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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