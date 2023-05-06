На "России-1" рассказали о счастливом случае, который спас Прилепина от смерти

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На телеканале "Россия-1" объяснили, в какой момент произошёл взрыв, и что спасло от смерти Захара Прилепина.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Телеведущий Эдуард Петров рассказал, что избежал гибели писатель по счастливому стечению обстоятельств. Автомобиль Прилепина взорвался в момент разгрузки. Литератор и его дочь в этот момент вышли из машины, а водитель остался внутри.

Сообщается, что взрывное устройство активизировалось, когда машина прибыла в заранее определённую точку.

Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что подозреваемый в покушении на Прилепина мужчина уже задержан.

Прилепин отделался переломами и сотрясением мозга. Его водитель погиб на месте.

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Взорван автомобиль с Захаром Прилепиным