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На "России-1" рассказали о счастливом случае, который спас Прилепина от смерти

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Происшествия

На телеканале "Россия-1" объяснили, в какой момент произошёл взрыв, и что спасло от смерти Захара Прилепина.

На "России-1" рассказали о счастливом случае, который спас Прилепина от смерти
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Телеведущий Эдуард Петров рассказал, что избежал гибели писатель по счастливому стечению обстоятельств. Автомобиль Прилепина взорвался в момент разгрузки. Литератор и его дочь в этот момент вышли из машины, а водитель остался внутри.

Сообщается, что взрывное устройство активизировалось, когда машина прибыла в заранее определённую точку.

Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что подозреваемый в покушении на Прилепина мужчина уже задержан.

Прилепин отделался переломами и сотрясением мозга. Его водитель погиб на месте.

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Взорван автомобиль с Захаром Прилепиным
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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