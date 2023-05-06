Супруга Захара Прилепина, на которого сегодня было совершено покушение, рассказала о самочувствии раненого мужа.
Мария Прилепина прокомментировала теракт, в результате которого пострадал её муж.
Прилепина объяснила, что Захар жив и получает необходимую медицинскую помощь.
"Мы живём много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было. В целом, они всегда были, это ни для кого не секрет", — цитирует слова супруги писателя Telegram-канал РЕН ТВ.
Ранее Мария Захарова заявила, что ответственность за подрыв Захара Прилепина лежит на США и Британии.
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