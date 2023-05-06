Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответственность за покушение на Захара Прилепина лежит на США и Британии.
Дипломат считает, что США поспособствовали созданию экстремисткой организации, которая совершает теракты на территории России.
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами", — написала Захарова в своём Telegram-канале и призвала молиться за Захара.
Ранее сообщалось, что автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.