Мария Захарова о подрыве Прилепина: Факт свершился

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответственность за покушение на Захара Прилепина лежит на США и Британии.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Дипломат считает, что США поспособствовали созданию экстремисткой организации, которая совершает теракты на территории России.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами", — написала Захарова в своём Telegram-канале и призвала молиться за Захара.

Ранее сообщалось, что автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде.

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В автомобиле взорван Захар Прилепин в Нижнем Новгороде