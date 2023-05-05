Таксист из Екатеринбурга выволок пассажира из машины, отказавшись везти его по адресу

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажир такси в Екатеринбурге пострадал от действий водителя.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Действие развернулось на улице Бакинских Комиссаров. Прибывший по заказу водитель такси по непонятной причине отказался везти пассажира по нужному адресу, в Верхнюю Пышму. Таксист потребовал, чтобы заказчик вышел из авто. При этом зафиксировать отмену заказа водитель не захотел, обозначив его как выполненный, пишет tagilcity.ru.

Пассажир заявил, что не выйдет из машины, пока его не доставят на место, либо официально не отменят заказ. Такая позиция привела таксиста в ярость. Он буквально выволок мужчину из автомобиля, предварительно нанеся ему пару ударов. При этом таксист выкрикивал ругательства в адрес пассажира и россиян в целом.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. Известно, что водителя уже уволили из службы такси.

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