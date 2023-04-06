Новый законопроект о работе такси: кого и как это коснётся

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В сентябре 2023 года вступит в силу ряд изменений законодательства, касающийся деятельности таксопарков России и трудоустроенных в них водителей. Как пояснил читателям Pravda.Ru независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, нововведения серьёзно отразятся на транспортной отрасли, так как дополнительные издержки понесут не только агрегаторы, но и таксисты. Изменения в законе ограничивают возможность работы в такси автомобилистам без трудового договора с таксопарком.

В ином случае таксисты могут осуществлять деятельность, оформив статус налогоплательщика (ИП, самозанятость). При этом к таким водителям будут предъявляться те же требования, что и к таксопаркам. Например, появится необходимость самостоятельного оформления путевого листа, договора страхования и другой документации. Таким образом, расходы таксистов могут превысить потенциальные доходы.

Ужесточились и требования к водителям при трудоустройстве:

разовая сдача экзамена на знание города (достопримечательностей, зданий органов власти, объектов культуры и отдыха),

необходимость прохождения регулярных медосмотров (до и после смены),

наличие медицинской справки и стажа управления авто не менее трех лет.

Кроме того, отсутствие неоплаченных штрафов — обязательное условие для желающих поработать таксистом.

Агрегаторам и таксопаркам также будут вменены новые обязательства, которые чреваты материальными рисками. Например, в случае нанесения вреда здоровью, жизни, имуществу пассажира службы заказа такси будут нести ответственность вместе с водителем, как и в случае нарушения ПДД, повлекших иные ДТП. Все вышеперечисленные факторы могут привести к сокращению числа водителей и таксомоторных компаний, особенно, в регионах, где агрегаторов обязали открывать представительства, если за сутки в субъекте РФ работает больше, чем 4 000 автомобилей таксопарка.

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