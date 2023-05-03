У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В акватории Тихого океана рядом с полуостровом Камчатка произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,2. Как сообщают сейсмологи в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, природный катаклизм начал проявляться в 07:06 4 мая по местному времени (22:06 3 мая мск).

Фото: АиФ

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 128 км, глубина очага - 18,2 км".

Сообщается, что жители города почувствовали земные толчки, но уверяют, что никакой угрозы для их жизней нет. Сейсмологи в свою очередь настоятельно просят население заполнить специальную анкету и быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

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