На рейсе Чита – Москва пенсионерка попыталась открыть аварийный выход

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В читинском аэропорту был задержан вылет самолета, направлявшегося в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причиной тому стала пенсионерка, которая попыталась открыть аварийный выход. Уточняется, что действия были произведены жительницей Читы 1960 года рождения. По данному факту инициирована проверка.

Происшествие не причинило вреда пассажирам, их обеспечили напитками и горячим питанием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.