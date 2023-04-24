У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Побережье Индонезии охватило землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, природный катаклизм был замечен в 188 км к западу от Паданга, население которого составляет около 840 тыс. человек.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км. Информации о пострадавших и потенциальных разрушения не поступало.

Еще один катаклизм в виде цунами наблюдается на территории провинции Северная Суматра. Ранее, по данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в этом направлении было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3.

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