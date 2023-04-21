Подростку из Пушкино грозит до 12 лет тюрьмы за драку, в которой он не участвовал

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двух молодых людей из Пушкино обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине. Мать одного из них уверена, сына хотят сделать "козлом отпущения", так как в разборках он якобы не участвовал.

Инцидент произошёл чуть более года назад. Подвыпивший мужчина начал делать замечания одному из подростков, завязалась драка. Взрослый зачинщик толкнул друга обвиняемого, тот упал, а когда встал, взял с мусорки банку и ударил обидчика. По версии матери, её сын никого не трогал.

"Год назад, когда мы пришли в полицию, нас взяли в качестве свидетеля. Нас продержали 12 часов, потом выпустили, — рассказала женщина Телеканалу "360". — Дело не расследовалось, а потом сына вызывают в 31-е отделение, сажают. Моего ребёнка решили сделать козлом отпущения".

Сейчас её сын служит в армии, а так как ему уже исполнилось 18 лет с момента инцидента, парню грозит до 12 лет тюрьмы.

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