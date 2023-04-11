Институт ДВО РАН: пеплопад на Камчатке стал сильнейшим за 60 лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во вторник из-за извержения вулкана Шивелуч в посёлке Ключи на Камчатке произошёл сильнейший за последние 60 лет пеплопад, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Начавшееся ранним утром по местному времени извержение Шивелуча привело к покрытию пеплом нескольких посёлков на востоке полуострова.

"Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах — наиболее близко расположенном к Шивелучу населённом пункте — последний раз регистрировалось в 1964 году", — сообщили в институте.

По данным учёных, уже выпало более 8 сантиметров пепла, но пеплопад продолжится. В посёлках запустили горячую линию на случай экстренных ситуаций, в некоторых школах отменили занятия.

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Извержение на Камчатке продлится до марта