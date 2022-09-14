Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил столб пепла высотой почти в 4,5 километра. По сообщению региональных экстренных служб, шлейф распространился в северо-восточном направлении.
"На вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении", — говорится в сообщении.
При этом специалисты отметили, что в регионе нет никакой угрозы, а запах сероводорода не ощущается.
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