Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил столб пепла высотой почти в 4,5 километра. По сообщению региональных экстренных служб, шлейф распространился в северо-восточном направлении.

"На вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении", — говорится в сообщении.

При этом специалисты отметили, что в регионе нет никакой угрозы, а запах сероводорода не ощущается.