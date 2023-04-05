В центре Москвы на улице Знаменка возник пожар в здании Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС в своём Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы.
Очевидцы в соцсетях также публикуют фото и видео с места происшествия. На кадрах заметен густой чёрный дым. Отмечается, что загорелся кабинет на третьем этаже.
Открытое горение было локализовано спустя короткое время. Позже причиной пожара в здании МО РФ назвали аварийный режим электросети.
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