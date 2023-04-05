ТАСС: в центре Москвы горит здание Минобороны РФ

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Москвы на улице Знаменка возник пожар в здании Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС в своём Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы.

Очевидцы в соцсетях также публикуют фото и видео с места происшествия. На кадрах заметен густой чёрный дым. Отмечается, что загорелся кабинет на третьем этаже.

Открытое горение было локализовано спустя короткое время. Позже причиной пожара в здании МО РФ назвали аварийный режим электросети.

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