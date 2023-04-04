Сургутянка после падения с пятого этажа сама встретила скорую помощь у подъезда

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Сургута упала с балкона пятого этажа, однако отделалась лишь незначительными переломами и сама встретила сотрудников скорой помощи у подъезда.

Как сообщает muksun.fm, бригада медиков была направлена к дому пострадавшей вечером 26 марта. Врачи быстро прибыли к месту ЧП, где их ждала 40-летняя женщина. При этом пациентка не помнила, что именно с ней случилось.

По информации издания, скорую помощь вызвал случайный свидетель падения жительницы Сургута с пятого этажа.

Медики заявили, что пострадавшая "родилась в рубашке", ведь она получила только переломы верхних конечностей в результате ЧП. Сейчас женщина проходит необходимое лечение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.