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Омская пенсионерка получила полмиллиона рублей компенсации за перелом бедра на крыльце магазина

0:49
Общество

Жительница Русско-Полянского района отсудила полмиллиона рублей у недобросовестных владельцев магазина, которые не убирали наледь и снег на крыльце. В декабре 2021 года пенсионерка спускалась по пандусу из продуктового магазина, упала и получила закрытый перелом бедренной кости со смещением.

Омская пенсионерка получила полмиллиона рублей компенсации за перелом бедра на крыльце магазина

В прокуратуре города Омска посчитали, что виноват собственник торговой точки, так как он не занимался уборкой территории. Однако добровольно возместить причинённый ущерб в организации отказались. В итоге прокуратура подала иск в суд, который и удовлетворил заявление. 73-летняя пострадавшая получила 501 тысячу рублей в полном объёме, пишет gorod55.ru.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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