МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину

Накануне теракта в Санкт-Петербурге, где в кафе при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали люди, подозреваемая в причастности к теракту Дарья Трепова собиралась уехать на Украину.

Как сообщают СМИ, у девушки резко появились деньги, хотя до марта текущего года с финансами было "туго" она планировала лететь в Турцию, но резко передумала.

По предварительной версии, именно Дарья принесла в кафе статуэтку, начинённую тротилом.

"По отзывам друзей, которые у неё бывали в гостях, Трепова уже чувствовала себя более свободно в финансовом плане. Она могла позволить себе посещение фитнес-центра или массажа в середине дня, — передаёт "Московский комсомолец". — Трепова рассказала, что приехала в Петербург по работе и на днях наконец-то улетит из России. При этом она вроде как собиралась лететь в Турцию, но конечным пунктом назвала… Украину".

На вопрос знакомых, откуда деньги и чем Трепова зарабатывает, обещала рассказать "как-нибудь потом". Из Москвы в Петербург Дарья приехала в минувшую пятницу и поселилась на Васильевском острове. Когда в кафе прогремел взрыв, девушка последний раз вышла на связь и заявила, что её подставили.

Как передаёт РБК, Трепову задержали.

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В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский