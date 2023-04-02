Статуэтку, в которой была заложена бомба, подарила военкору Владлену Татарскому незнакомка, пришедшая на творческую встречу. Фото подозреваемой уже появилось в соцсетях. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.
По данным правоохранительных органов, мощность самодельного взрывного устройства составила более 200 граммов тротила.
Теракт в петербургском кафе на Университетском проспекте, где проходил творческий вечер военкора, произошёл сегодня вечером. На данный момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших в результате взрыва.
По другой версии, устройство было заранее заложено в кафе, оно находилось рядом с местом, где сидел Татарский, пишут СМИ.
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