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Погиб журналист Владлен Татарский

0:24
Общество

В Санкт-Петербурге в кафе произошел взрыв. Там проходила встреча журналиста и военкора Владлена Татарского.

Погиб журналист Владлен Татарский

Как сообщает Telegram-канал "Архангел спецназа", Владлен Татарский погиб. 

Экстренные службы сообщают, что взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной 21Б в Петербурге. В результате теракта ранено 16 человек.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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