В Санкт-Петербурге в кафе произошел взрыв. Там проходила встреча журналиста и военкора Владлена Татарского.
Как сообщает Telegram-канал "Архангел спецназа", Владлен Татарский погиб.
Экстренные службы сообщают, что взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной 21Б в Петербурге. В результате теракта ранено 16 человек.
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