Погиб журналист Владлен Татарский

0:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге в кафе произошел взрыв. Там проходила встреча журналиста и военкора Владлена Татарского.

Как сообщает Telegram-канал "Архангел спецназа", Владлен Татарский погиб.

Экстренные службы сообщают, что взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной 21Б в Петербурге. В результате теракта ранено 16 человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Школа в Отрадном: урок смерти