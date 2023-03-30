Дочь Олега Митволя: моего отца ограбили и хотели убить, чтобы он замолчал

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дочь Олега Митволя, находящегося под стражей по делу о мошенничестве в особо крупном размере, заявила, что её отца хотели убить в СИЗО.

Председателя совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ", проектировщика Красноярского метро, арестовали летом 2022 года. По версии следствия, фирма присвоила большую часть из выделенных на проект подземки 900 миллионов рублей.

В феврале арестованный Митволь был переведён в туберкулезную больницу ГУФСИН с диагнозом двусторонняя пневмония.

"В начале 2023 года была предпринята попытка его убрать. Нет Олега Митволя, нет информации", — цитирует Алису Митволь издание prmira.ru.

По словам девушки, её отцу отказались проводить медико-токсикологическую экспертизу и выписали из лечебного учреждения. Она также добавила, что через две недели после задержания со счетов отца пропали все деньги.

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