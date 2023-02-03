Замгубернатора Красноярского края Лапшин стал фигурантом уголовного дела

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении первого замгубернатора и председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.

По данным РИА Новости, которые ссылаются на источник в МВД РФ, чиновник стал фигурантом дела в октябре прошлого года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена в Красноярске.

"По версии следствия, он дал указания подчинённым подписать акты невыполненных работ по метро", — цитирует prmira.ru источник.

По его словам, с октября 2022 года Лапшин находится под подпиской о невыезде.

Ранее по делу о строительстве метро были арестованы проектировщик Олег Митволь и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

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