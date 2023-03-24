Интерфакс: основатель Baring Vostok Калви и его партнёр Дельпаль, осуждённые за растрату 2,5 млрд, покинули РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви и его партнёр Филипп Дельпаль, осуждённые за растрату 2,5 миллиарда рублей, уехали из России.

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на осведомлённый источник, предприниматели добрались до своих стран после того, как суд отменил для них меру пресечения.

"Калви и Дельпаль уехали в свои страны", — подтвердил собеседник агентства.

В августе 2021 года семеро фигурантов так называемого дела Baring Vostok, в том числе американец Калви и гражданин Франции Дельпаль, были приговорены к различным срокам по факту растраты средств банка "Восточный". Однако позже они смогли оспорить приговор и попросили оправдать их. На пятницу, 24 марта, запланировано заседание Московского городского суда для рассмотрения соответствующей жалобы.

Помимо Калви и Дельпаля, по делу Baring Vostok проходят следующие предприниматели:

Ваган Абгарян ;

; Иван Зюзин ;

; Максим Владимиров ;

; Алексей Кордичев ;

; Александр Цакунов.