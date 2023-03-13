Секретарь Совбеза РФ Патрушев: зависящей от Германии Украине невыгодно подрывать "Северные потоки"

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал информацию западных СМИ, согласно которой диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" организовала проукраинская группировка.

По мнению российского политика, киевские власти не получили выгоду от происшествий. Как отметил чиновник, экономика Германии пострадает из-за подрыва трубопроводов.

"Режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", — добавил Патрушев, слова которого приводит издание "Аргументы и факты".

Ранее в газете New York Times заявили, что за диверсию на "Северных потоках" отвечает проукраинская группировка. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, Вашингтон распространяет новые версии произошедшего, чтобы отвлечь внимание от расследования, согласно которому виновниками ЧП являются Штаты.

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