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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: зависящей от Германии Украине невыгодно подрывать "Северные потоки"

1:04
Происшествия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал информацию западных СМИ, согласно которой диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" организовала проукраинская группировка.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: зависящей от Германии Украине невыгодно подрывать "Северные потоки"

По мнению российского политика, киевские власти не получили выгоду от происшествий. Как отметил чиновник, экономика Германии пострадает из-за подрыва трубопроводов.

"Режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", — добавил Патрушев, слова которого приводит издание "Аргументы и факты".

Ранее в газете New York Times заявили, что за диверсию на "Северных потоках" отвечает проукраинская группировка. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, Вашингтон распространяет новые версии произошедшего, чтобы отвлечь внимание от расследования, согласно которому виновниками ЧП являются Штаты.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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