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Журналист Херш опроверг версию NYT о причастности Украины к подрыву" Северных потоков"

1:11
Мир

Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что США пытаются отвлечь внимание от его статьи, публикуя в СМИ о новые версии по поводу случившегося.

Журналист Херш опроверг версию NYT о причастности Украины к подрыву" Северных потоков"

"Они (американские власти. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики", — сообщил журналист в интервью телеканалу CGTN.

Херш отметил, что Военно-морские силы Украины способны сбрасывать на дно мины, однако у них нет такого оборудования, как водолазная камера.

"У вас должны быть люди, которые… являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании… C-4… Они должны… тренироваться неделями и месяцами… в водах Балтийского моря", — подчеркнул журналист.

Ранее газета New York Times опубликовала материал о том, что диверсию на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка, причём она действовала самостоятельно и не раскрывала свои планы киевскому режиму. Издание Zeit подтвердило, что в деле подрыва газопроводов есть "украинский след".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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