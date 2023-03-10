Житель Пермского края устроил публичное самосожжение в парке культуры и отдыха

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Пермского края внезапно поджёг себя в соликамском парке культуры и отдыха, пишет properm.ru.

По информации издания, мужчина решился на акт самосожжения в четверг, 9 марта. Отмечается, что он получил сильнейшие ожоги. Медработники оценивают шансы пациента на выздоровление как крайне низкие, состояние пострадавшего остаётся тяжёлым.

Сотрудники МВД Пермского края запустили проверку по факту ЧП.

Полицейские пытаются установить причины, подтолкнувшие мужчину к самосожжению в общественном пространстве.

Летом 2022 года аналогичный инцидент был зарегистрирован у здания правительства Кирова, где мужчина поджёг себя в знак протеста после отказа врачей принимать его на лечение в больницу.