Пять человек госпитализированы в результате взрыва возле вокзала в Ставропольском крае

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Временно исполняющий обязанности руководителя Изобильненского городского округа Владимир Форостянов сообщил, что неизвестный мужчина активировал взрывное устройство рядом с автовокзалом на территории Ставропольского края.

По данным политика, между мужчинами, которые отдыхали в заведении, произошёл бытовой конфликт. Во время драки прогремел взрыв, отметил чиновник в Telegram-канале.

Предположительно, на месте происшествия обнаружили чеку от гранаты. Правоохранители запустили проверку.

В Минздраве по региону рассказали о пяти пострадавших. Они госпитализированы.

Ранее в Москве обнаружили муляж гранаты с растяжкой. Злоумышленник установил предмет на двери жилого дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.