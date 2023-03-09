Временно исполняющий обязанности руководителя Изобильненского городского округа Владимир Форостянов сообщил, что неизвестный мужчина активировал взрывное устройство рядом с автовокзалом на территории Ставропольского края.
По данным политика, между мужчинами, которые отдыхали в заведении, произошёл бытовой конфликт. Во время драки прогремел взрыв, отметил чиновник в Telegram-канале.
Предположительно, на месте происшествия обнаружили чеку от гранаты. Правоохранители запустили проверку.
В Минздраве по региону рассказали о пяти пострадавших. Они госпитализированы.
Ранее в Москве обнаружили муляж гранаты с растяжкой. Злоумышленник установил предмет на двери жилого дома.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.