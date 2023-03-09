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Пять человек госпитализированы в результате взрыва возле вокзала в Ставропольском крае

0:49
Происшествия

Временно исполняющий обязанности руководителя Изобильненского городского округа Владимир Форостянов сообщил, что неизвестный мужчина активировал взрывное устройство рядом с автовокзалом на территории Ставропольского края.

Пять человек госпитализированы в результате взрыва возле вокзала в Ставропольском крае

По данным политика, между мужчинами, которые отдыхали в заведении, произошёл бытовой конфликт. Во время драки прогремел взрыв, отметил чиновник в Telegram-канале.

Предположительно, на месте происшествия обнаружили чеку от гранаты. Правоохранители запустили проверку.

В Минздраве по региону рассказали о пяти пострадавших. Они госпитализированы.

Ранее в Москве обнаружили муляж гранаты с растяжкой. Злоумышленник установил предмет на двери жилого дома.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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