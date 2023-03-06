В экстренных службах опровергли информацию о растяжке с гранатой в жилом доме в Москве

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители экстренных служб Москвы прокомментировали данные о растяжке с гранатой на двери жилого дома на юго-западе города.

"Ложная тревога", — подчеркнул источник РИА Новости.

По информации служб, на двери находился муляж, который напоминал гранату. Правоохранители разыскивают злоумышленника, решившего пошутить таким образом, добавили в СМИ.

Ранее об устройстве сообщали в Telegram-канале Baza. Журналисты сказали, что на место происшествия на улице Знаменские садки вызваны сапёры.

"При попытке открыть дверь, вероятно, должен был произойти взрыв", — заявили в СМИ.

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