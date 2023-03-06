Представители экстренных служб Москвы прокомментировали данные о растяжке с гранатой на двери жилого дома на юго-западе города.
"Ложная тревога", — подчеркнул источник РИА Новости.
По информации служб, на двери находился муляж, который напоминал гранату. Правоохранители разыскивают злоумышленника, решившего пошутить таким образом, добавили в СМИ.
Ранее об устройстве сообщали в Telegram-канале Baza. Журналисты сказали, что на место происшествия на улице Знаменские садки вызваны сапёры.
"При попытке открыть дверь, вероятно, должен был произойти взрыв", — заявили в СМИ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.