В Москве на Курском вокзале задержан гражданин с гранатами и минами

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московские полицейские задержали рядом с Курским вокзалом предполагаемого преступника, который, по предварительным данным, ходил с гранатами Ф-1.

По информации newizv.ru, на территории объекта работают кинологи. Как отметили журналисты, мужчина проходил рамку металлоискателя. Злоумышленник нёс две противопехотные мины, добавили в СМИ.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ предотвратила теракт на химическом предприятии, которое находится в Калужской области. Российские силовики ликвидировали двух боевиков при задержании.

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