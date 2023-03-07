Пассажирский самолёт в Тюмени приземлился после срабатывания сигнализации

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолет Embraer E170 приземлился в аэропорту Ямбург города Тюмень после срабатывания сигнализации. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Внештатная ситуация возникла при посадке самолёта авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск-Тюмень. Её причиной стал сигнализация электродистанционной системы управления. Об этом сообщает сайт Megatyumen.ru со ссылкой на Telegram-канал "Авиаинцидент".

"При подлете к аэродрому Ямбург сработала сигнализация электродистанционной системы управления. После посадки в аэропорту города Тюмень сработала сигнализация о неоткрытии створок реверса", — разъясняется на канале.

Сообщается, что внештатная ситуация благополучно разрешилась, никаких повреждений на воздушном судне нет, пассажиры и все члены экипажа не пострадали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.