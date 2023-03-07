Самолет Embraer E170 приземлился в аэропорту Ямбург города Тюмень после срабатывания сигнализации. Пассажиры и экипаж не пострадали.
Внештатная ситуация возникла при посадке самолёта авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск-Тюмень. Её причиной стал сигнализация электродистанционной системы управления. Об этом сообщает сайт Megatyumen.ru со ссылкой на Telegram-канал "Авиаинцидент".
"При подлете к аэродрому Ямбург сработала сигнализация электродистанционной системы управления. После посадки в аэропорту города Тюмень сработала сигнализация о неоткрытии створок реверса", — разъясняется на канале.
Сообщается, что внештатная ситуация благополучно разрешилась, никаких повреждений на воздушном судне нет, пассажиры и все члены экипажа не пострадали.
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