Неисправности и неопознанные объекты: таинственные исчезновения самолётов

Самолёт, казалось бы, не песчинка в море. Тем не менее, с тех пор, как началась эпоха авиации, неоднократно имели место случаи, связанные с исчезновением лайнеров, в том числе и пассажирских. Сегодня мы расскажем о самых известных эпизодах и попробуем их проанализировать.

Последний полёт Эрхарт

Американка Амелия Эрхарт стала первой женщиной-лётчицей, которая в одиночку пересекла Атлантический океан. В мае 1937 года она решилась на кругосветное путешествие на двухмоторном самолёте Lockheed Electra. С ней был штурман Фред Нунан.

Но когда воздушное судно достигло центральной части Тихого океана, связь с экипажем внезапно прервалась.

По одной из версий, машина упала в океан, по другой, лётчики из-за неисправности самолёта были вынуждены высадиться на одном из необитаемых островов. По третьей — их захватили в плен японцы. Но, так или иначе, дальнейшая судьба Эрхарт и Нунана неизвестна, никаких вестей от них больше не поступало.

Шесть самолётов и огненный шар

В 1945 году пять бомбардировщиков проводили испытательный полёт. Когда они находились в районе Бермудского треугольника, у них пропала связь с диспетчером, а также пилоты утратили ориентацию в пространстве. При этом, сами диспетчеры прекрасно слышали переговоры лётчиков. Считается, что в итоге у самолётов кончилось топливо, и они упали в океан.

Пока шла поисково-спасательная операция (которая завершилась безуспешно), в том же районе исчез ещё один самолёт. В это же время экипаж корабля, который проходил мимо своим маршрутом, наблюдал в небе гигантский огненный шар.

Никаких следов от шести пропавших самолётов так и не нашли. Эта история стала ещё одним подтверждением "аномальной славы" Бермудского треугольника.

Не долетевший до Бермуд…

В 1948 году самолёт британо-американских авиалиний Star Tiger держал путь из Лондона в район Бермудских островов. Маршрут был довольно длинным, поэтому его пришлось разбить на несколько этапов.

Когда самолёт был уже на последнем участке пути, вдруг дали сбой находившиеся на борту приборы — обогреватель и компас. Это привело к тому, что пилоту пришлось лететь на очень низкой высоте — 610 метров.

В паре со Star Tiger тем же маршрутом летел другой самолёт — Avro Lancaster. Он благополучно приземлился на Бермудах, а вот Star Tiger бесследно исчез вместе с 25 пассажирами и 6 членами экипажа. Поиски, разумеется, ничего не дали.

"Это не самолет…"

В октябре 1978 года 19-летний житель австралийского города Мельбурн Фредерик Валентич получил долгожданную лицензию пилота и сказал своим близким, что подрядился слетать на остров Кинг, откуда якобы требовалось забрать группу пассажиров и груз лангустов. Расстояние до места назначения составляло 235 километров в одну сторону, погода была ясной.

Однако, уже в самом начале полёта Валентич несколько раз выходил на связь с диспетчерами и рассказывал о неизвестном самолёте, который якобы его преследовал. Последнее сообщение было таким: "Этот странный самолёт снова завис надо мной. Он висит… и это не самолёт". Далее в микрофоне послышались какие-то звуки, похожие на скрежет металла, и связь оборвалась.

Ни Валентича, ни его самолёт никто больше не видел, и самое загадочное — оказалось, на острове, куда он держал путь, никто его не ждал. Возможно, юного пилота заманили в какую-то ловушку.

Что случилось с малазийским авиалайнером?

В марте 2014 года много шуму наделало исчезновение пассажирского лайнера Малайзийских авиалиний, летевшего рейсом 370 "Куала-Лумпур — Пекин", с 239 пассажирами на борту.

В назначенный срок, через 40 минут после взлёта, пилот подтвердил, что они вошли в воздушное пространство Вьетнама, а еще через несколько минут лайнер просто пропал со всех радаров. Сначала поиски ничего не дали, и лишь полтора года спустя в 4000 километров от предполагаемого места крушения обнаружили фрагменты корпуса пропавшего самолёта.

Причины исчезновений

Очевидно, что во всех или почти во всех случаях, связанных с исчезновениями самолётов, имели место авиакатастрофы. Но вот их причины могут носить разный характер. Так, возможно и воздействие на пилотов неких неопознанных объектов (как в случае с Валентичем), и неисправность приборов на борту вследствие вхождения самолёта в зону какой-либо аномалии (например, в Бермудском треугольнике). Наконец, никто не исключает и захвата самолёта, но, вероятно, это происходит не так уж часто.