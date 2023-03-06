Злоумышленники кинули в окно новосибирского центра сбора помощи участникам СВО бутылку с зажигательной смесью

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске злоумышленники в ночь на понедельник, шестое марта, устроили пожар в центре сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации. Местные работники потушили огонь.

Чтобы ликвидировать пожар, сотрудники использовали снег. Огонь повредил окно и стол. По информации atas.info, предполагаемые преступники бросили в здание бутылку, в которой находилась зажигательная смесь.

Журналисты добавили, что правоохранители завели уголовное дело. Официально эти данные в органах пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил в белгородский военкомат коктейли Молотова.

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