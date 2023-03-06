В Новосибирске злоумышленники в ночь на понедельник, шестое марта, устроили пожар в центре сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации. Местные работники потушили огонь.
Чтобы ликвидировать пожар, сотрудники использовали снег. Огонь повредил окно и стол. По информации atas.info, предполагаемые преступники бросили в здание бутылку, в которой находилась зажигательная смесь.
Журналисты добавили, что правоохранители завели уголовное дело. Официально эти данные в органах пока не подтвердили.
Ранее сообщалось, что мужчина бросил в белгородский военкомат коктейли Молотова.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.