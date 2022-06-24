Мужчина бросил в белгородский военкомат коктейли Молотова

Российские журналисты сообщили, что в Белгороде неизвестный мужчина устроил пожар на территории военного комиссариата. По информации СМИ, огонь уже потушили.

"Разбил окно на первом этаже и бросил туда коктейли Молотова", — написали в bel.ru.

Как отметили представители МЧС, 17 человек ликвидировали пожар за несколько минут. При этом в министерстве пока не подтвердили данные о поджоге.

Ранее у злоумышленников не получилось повредить здание военкомата в Рязанской области. Неизвестные пытались поджечь дверь и оконную раму.