Российские журналисты сообщили, что в Белгороде неизвестный мужчина устроил пожар на территории военного комиссариата. По информации СМИ, огонь уже потушили.
"Разбил окно на первом этаже и бросил туда коктейли Молотова", — написали в bel.ru.
Как отметили представители МЧС, 17 человек ликвидировали пожар за несколько минут. При этом в министерстве пока не подтвердили данные о поджоге.
Ранее у злоумышленников не получилось повредить здание военкомата в Рязанской области. Неизвестные пытались поджечь дверь и оконную раму.
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